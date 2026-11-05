انتظار راستین فقط در دعای عهد خلاصه نمی‌شود، بلکه در میدان عمل و فدایی شدن برای امام زمان(عج) معنا پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در روز‌های سوگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، فرهنگ انتظار و منتظر واقعی بودن بار دیگر در محافل مذهبی و میان عاشقان اهل بیت (ع) تبیین می‌شود.

انتظار راستین هرگز به زمزمه‌های زبانی در دعای عهد خلاصه نمی‌شود، بلکه حقیقت آن در میدان عمل و فدایی شدن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. حضرت زهرا سلام الله علیها تجسم عینی تمام مقام‌های هشتگانه منتظران است.

این بانوی بزرگوار با سیره و رفتار خود، اراده و رضایت ولی خدا را برای همه دنیا مقدم ساخت و نشان داد که عشق به امام و ولی زمان، فراتر از هر تعلق دیگری است.

پیام ایام فاطمیه به منتظران ظهور در عصر غیبت این است که تا آخرین قطره خون و در سخت‌ترین شرایط دنیا، هرگز دست از امام زمان خود برندارید. همان‌گونه که حضرت زهرا (س) تا پای جان در دفاع از ولایت ایستاد، امروز نیز منتظران واقعی باید با عمل خود، وفاداری خویش را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) ثابت کنند.

عباس نوائیان