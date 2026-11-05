مجمع سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان با حضور رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان این مجمع امروز در مجموعه ورزشی شهید علیرضا شمسی‌پور همدان برگزار شد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، گفت: در این مجمع، مسائل مالی هیئت در سال جاری و برنامه‌های مالی سال آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مجتبی ملکی افزود: همچنین عملکرد هیئت، برگزاری مسابقات و تقویم سالانه برنامه‌ها و رقابت‌های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و درباره برنامه‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ورزشی استان نیز حضور داشتند.