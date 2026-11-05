به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شرکت تعاونی تولید کننده سیم و کابل، یکی از مجموعه‌های فعال در مسیر توسعه صنایع تولیدی و تکمیل زنجیره تأمین صنعت برق در ارومیه، صبح امروز میزبان بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی بود.

این مجموعه در زمینی به مساحت چهار هکتار و با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون دلار در حال احداث است و پس از بهره‌برداری، زمینه اشتغال مستقیم ۴۵ نفر را فراهم خواهد کرد.

در جریان این بازدید، روند اجرای طرح و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

محصولات پیش‌بینی شده این واحد شامل انواع سیم و کابل مسی، کامپاند‌های پی‌وی‌سی و مفتول مسی در سایز‌های مختلف است که می‌تواند این مجموعه را به یکی از حلقه‌های مؤثر در زنجیره تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز صنعت برق تبدیل کند.