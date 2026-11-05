به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، رئیس اورزانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: این حادثه پس از گزارش مسمومیت تعدادی از افراد بر اثر استنشاق گازهای حاصل از مواد شوینده در جریان عملیات نظافت در محیط بسته یک واحد صنعتی به اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام شد و بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

دکتر مهدوی افزود: به دنبال گستردگی حادثه و تعداد افراد آسیب‌دیده، چهار دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شدند که در جریان این حادثه، ۹ نفر بر اثر استنشاق گازهای ناشی از مواد شوینده در محیط بسته واحد صنعتی دچار مسمومیت شدند.

وی گفت: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی و اکسیژن‌رسانی را انجام دادند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با اشاره به خطرات جدی ترکیب مواد شیمیایی خانگی، نسبت به استفاده هم‌زمان از شوینده‌های مختلف هشدار داد و افزود: ترکیب سفیدکننده‌های حاوی کلر با مواد اسیدی و انواع جرم‌گیر می‌تواند موجب انتشار گازهای سمی و خطرناک شود؛ ازاین‌رو شهروندان باید هنگام استفاده از شوینده‌های غلیظ، ضمن خودداری از ترکیب محصولات مختلف، از دستکش و ماسک مناسب استفاده کرده و تهویه کافی محیط را فراهم کنند.

مهدوی افزود: در صورت مواجهه با گازهای سمی، افراد باید بدون به خطر انداختن جان خود از محیط آلوده خارج شده، به فضای باز و دارای هوای سالم بروند و در کوتاه‌ترین زمان با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.