به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این آزمون هزار و ۳۵۰ داوطلب در استان بوشهر با یکدیگر به رقابت پرداختند. شمار متقاضیان شرکت در این آزمون در سطح کشور نیز ۱۰۱ هزار و ۸۱۳ نفر اعلام شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به همراه غلامحسین پاپری مقدم بازرس کانون با حضور در حوزه برگزاری آزمون، از روند اجرایی و نحوه برگزاری آن بازدید کرد.

فرهمند صابرگفت: این بازدید با هدف نظارت بر حسن اجرای فرآیند آزمون و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفت.

وی بر ضرورت برگزاری سالم، منظم و قانون‌مدارانه آزمون، حفظ حقوق داوطلبان و فراهم آوردن شرایط برابر برای تمامی شرکت‌کنندگان تأکید کرد.

آزمون کارآموزی وکالت از مهم‌ترین مراحل ورود به حرفه وکالت به شمار می‌رود و برگزاری دقیق و شفاف آن، نقش مهمی در اعتماد عمومی به فرآیند پذیرش و تربیت نسل آینده وکلای دادگستری دارد.

کانون وکلای دادگستری استان بوشهر نیز با نظارت بر روند برگزاری این آزمون، بر صیانت از سلامت فرآیند اجرایی و رعایت حقوق قانونی داوطلبان تأکید دارد.