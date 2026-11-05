طلایی پوشان صنعت نفت آبادان با یک گل مقابل میزبان خود شمس آذر قزوین به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز پنجشنبه ۱۴ آبان میهمان شمس‌آذر قزوین بود.

طلایی‌پوشان با تگ گل محسن سیفی در دقیقه ۳۵ با نتیجه یک بر صفر از سد حریف خود در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین گذشت و به پیروزی رسید.

نیمه اول این مسابقه با روندی پایاپای و بدون خلق موقعیت‌های پرشمار روی دروازه‌ها دنبال شد، اما در دقیقه ۳۵ این تیم مهمان بود که از تک فرصت خود نهایت استفاده را برد و به گل برتری دست پیدا کرد. پس از این گل، شاگردان رضایی برای جبران نتیجه تلاش کردند و توپ را در یکی دو صحنه تا آستانه گلزنی پیش بردند. با این حال، بی‌دقتی در ضربات آخر باعث شد تا هیچ‌کدام از حملات شمس‌آذر ثمری نداشته باشد.

در نیمه دوم، میل هجومی دو تیم بیشتر بود و توپ‌های بیشتری روی دروازه‌ها رفت؛ هم شمس آذر می‌خواست جبران مافات کند و هم صنعت نفت به یک گل قانع نبود. منتها کم دقتی مهاجمان و عملکرد خوب ادیب زارعی و احمد گوهری باعث شد در نیمه دوم گلی رد و بدل نشود.

آبادانی حالا ۲ برد، چهار مساوی و پنج شکست در کارنامه دارند و با این برد صنعت نفت، آنها ۱۰ امتیازی شدند و با تفاضل گل کمتر نسبت به ملوان و استقلال خوزستان در رده پانزدهم جدول قرار گرفتند.

شمس آذر هم با ۷ امتیاز قبلی در رده هفتم قرار گرفت.