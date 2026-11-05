کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: بعدازظهر امروز و طی فردا گاهی افزایش ابر، رعدوبرق همراه با رگبار پراکنده باران با احتمال آبگرفتگی و روانآب در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

سارا حکمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایمنا در خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطاعات هواشناسی؛ بعدازظهر امروز و طی فردا گاهی افزایش ابر، رعدوبرق (در نواحی مستعد صاعقه) همراه با رگبار پراکنده باران با احتمال آبگرفتگی و روانآب در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از امروز تا یکشنبه هفته آینده، ضمن افزایش تدریجی دمای هوا، افزایش سرعت وزش باد و در نواحی بادخیز وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا (به‌ویژه روزهای شنبه و یک‌شنبه همراه با انتقال ذرات گردوغبار به سایر نواحی استان) مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: از روز یک‌شنبه سامانه‌ ناپایدار دیگری بر روی استان نفوذ کرده که در صورت عدم تغییر تا روزهای پایانی هفته، ضمن کاهش دمای هوا به‌تناوب سبب بارندگی در سطح استان می شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۴ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

حکمی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهرهای قوچان با ۳ درجه و تایباد با ۲۷ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.