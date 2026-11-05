رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت و اقتدار کشور، خواستار صیانت از فضای علمی دانشگاه‌ها و پرهیز از کشاندن اختلافات حزبی و سیاسی به محیط‌های علمی شد و گفت: دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر علوم دراین دیدار، گزارشی از آخرین وضعیت آموزش عالی کشور، پیشرفت‌های علمی و پژوهشی و همچنین مشکلات و موانع پیش‌روی دانشگاه‌ها ارائه کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، گفت: با وجود دشواری‌های ناشی از جنگ، فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها استمرار یافت و آزمون‌های سراسری از جمله کنکور نیز با سلامت کامل و در سطح ملی برگزار شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این دیدار، با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت و اقتدار کشور، خواستار صیانت از فضای علمی دانشگاه‌ها و پرهیز از کشاندن اختلافات حزبی و سیاسی به محیط‌های علمی شد و تأکید کرد: دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی مخالف است.

آیت‌الله حسینی بوشهری با قدردانی از حضور میدانی وزیر علوم در دانشگاه‌ها و مراکز علمی آسیب‌دیده از حملات، گفت: شاهد بودم که شما به‌عنوان وزیر علوم، بلافاصله پس از حملات به دانشگاه‌ها و مراکز علمی در محل حادثه حاضر می‌شدید و از طریق رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و به زبان‌های مختلف، ابعاد این حملات را تبیین می‌کردید و توضیح می‌دادید که دشمن صرفاً با نظام جمهوری اسلامی مسئله ندارد، بلکه با ایران و پیشرفت علمی کشور نیز مخالف است.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه پس از شهادت رهبر انقلاب رستاخیزی در مجامع مختلف ایجاد شد، ابراز داشت: بر خلاف توطئه دشمن برای فاصله انداختن میان جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی در این برهه از تاریخ حافظ ایران شد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در پیشرفت کشور اظهار داشت: خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که دانشمندان ما در عرصه‌های مختلف بروز داده‌اند، عامل حملات دشمنان به دانشگاه‌های ما بود و این یعنی دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی مخالف است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: محیط دانشگاه باید مختص به فعالیت‌های علمی باشد و منزه از دعوا‌های حزبی و سیاسی باشد و به صورت منسجم و با حفظ وحدت پیش برود.