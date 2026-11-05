نشست بررسی مشکلات نهضت ملی مسکن همدان با حضور مدیران کشوری برگزار شد و در آن، راهکارهای تأمین منابع و تعیین تکلیف واحدهای کم‌پیشرفت به‌ویژه کوی پرواز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان بررسی مسائل و مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در استان همدان، با حضور معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و مدیر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد؛ نشستی که در آن، راهکار‌های تأمین منابع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تعیین تکلیف واحد‌های کم‌پیشرفت، به‌ویژه در کوی پرواز همدان، بررسی شد.

استاندار همدان در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای مردم گفت: مسکن یکی از اولویت‌های جدی استان است و با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خانه‌دار شدن می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های خانوار‌ها را کاهش دهد.

ملانوری شمسی با اشاره به تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در استان گفت: برخی پروژه‌ها با وجود توقف طولانی‌مدت، با پیگیری و تأمین منابع و حمایت‌های مالی دوباره فعال شده‌اند و اکنون به مرحله انتخاب واحد و تحویل نزدیک شده‌اند.

وی خواستار حمایت بیشتر وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های ملی برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌ها شد و افزود: باید راهکار‌هایی برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان و تزریق منابع به پروژه‌ها در نظر گرفته شود.

مدیر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه سیاست اصلی وزارتخانه، تمرکز منابع بر پروژه‌های دارای پیشرفت بالاتر و آماده افتتاح است، گفت: از ابتدای تیر تا زمان برگزاری این نشست، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های هدف‌گذاری‌شده برای افتتاح در استان همدان ۳.۶ درصد بوده، در حالی که این شاخص در کشور حدود ۹.۵ درصد ثبت شده است.

رضا فرهادزاده همچنین بر لزوم تکمیل هم‌زمان زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی، فازبندی پروژه‌ها و تحویل مرحله‌ای واحد‌ها تأکید کرد و گفت: در اجرای پروژه‌های بزرگ باید از پراکندگی منابع و انتقال آورده متقاضیان میان بلوک‌ها و بخش‌های مختلف جلوگیری شود تا امکان بهره‌برداری واقعی از واحد‌های تکمیل‌شده فراهم شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز با اشاره به پیگیری‌های استاندار همدان برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: همدان از استان‌هایی است که جلسات ستاد تأمین مسکن را به‌صورت مستمر برگزار کرده و استاندار با جدیت پیگیر تکمیل پروژه‌هاست.

هدایت با تأکید بر حمایت بنیاد مسکن از پروژه کوی پرواز اظهار کرد: بنیاد مسکن همدان برای کمک به دهک‌های مشمول در این پروژه، تعهد تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را پذیرفته و در بخش آماده‌سازی نیز کمک‌هایی انجام داده است.