دیدار جذاب دو تیم طبیعت اسلامشهر و پالایش نفت آبادان از هفته سوم لیگ برتر بسکتبال ایران در نهایت با برتری ۶۹ بر ۶۸ تیم پالایش نفت آبادان به پایان رسید تا طلایی‌پوشان آبادان با کسب سه برد متوالی با عملکردی فوق‌العاده پیش از شروع اردوی تیم ملی به تعطیلات بروند.

ثبت سه برد متوالی برای بلند قامتان پالایش نفت آبادان، با پیروزی مقابل طبیعت اسلامشهر

ثبت سه برد متوالی برای بلند قامتان پالایش نفت آبادان، با پیروزی مقابل طبیعت اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، امروز از ساعت ۱۵ در تهران به مصاف تیم طبیعت رفت.

دیدار جذاب و جنجالی دو تیم طبیعت اسلامشهر و پالایش نفت آبادان از هفته سوم لیگ برتر بسکتبال ایران در نهایت با برتری ۶۹ بر ۶۸ تیم پالایش نفت آبادان به پایان رسید تا طلایی‌پوشان آبادان با کسب سه برد متوالی با عملکردی فوق‌العاده پیش از شروع اردوی تیم ملی به تعطیلات بروند.

این مسابقه که تا ثانیه پایانی نزدیک و تماشایی دنبال می‌شد، حساس‌ترین موقعیت را در یک ثانیه به پایان بازی به همراه داشت و طبیعت در حالی که دو امتیاز عقب افتاده بود با خطا روی مهدی حیدری صاحب تو پرتاب شد، حیدری ملی‌پوش روی نقطه پرتاب ایستاد و اولین اقدام او به امتیاز ختم شد و اگر دومین پرتاب او هم به سبد می‌نشست بازی به اورتایم می‌رفت اما حلقه پرتاب دوم حیدری را به شکل ناباورانه‌ای پس زد تا این چنین شاگردان آرزومندی جشن پیروزی را برپا کنند.

در این مسابقه نزدیک جلال آقامیری بازیکن تیم طبیت با ۱۷ امتیاز و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن تیمش بود، اشکان جعفری هم روز فوق‌العاده‌ای داشت و ویکتور آرتیاگا با کارایی ۲۳ نتوانست مانع شکست تیمش شود.

در تیم پالایش نفت آبادان هم کاپیتان طلایی‌پوشان آرمان زنگنه با ۱۶ امتیاز، ۱۰ ریباند و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن زمین بود و مبین شیخی، مبین زارع و محمد غفاری هم روز خوبی را تجربه کردند.

بلندقامتان آبادانی دو دیدار قبلی خود مقابل تیم‌های استقلال تهران و نفت و گاز گچساران را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و با کسب چهار امتیاز، هم‌امتیاز با تیم طبیعت تهران بودند و به دلیل تفاضل امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند.