مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آیین انتخاب کتاب سال استان، نکوداشت سیدساعد حسینی، تجلیل از ۱۰ نویسنده و پیشکسوت عرصه نشر و برپایی نمایشگاه کتاب در مرکز استان و شهرستان‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم در استان کهگیلویه و بویراحمد با عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا آغاز می‌شود و در ادامه، آیین انتخاب کتاب سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تجلیل از پیشکسوتان کتاب و نشر استان برگزار خواهد شد. برگزاری آیین رونمایی از کتاب‌های تازه منتشر شده در مرکز استان و شهرستان‌های مختلف نیز بخشی دیگر از برنامه‌های تعیین شده است. همچنین در هفته کتاب سی‌وچهارم، ۱۰ نفر از نویسندگان و پیشکسوتان عرصه تالیف و نشر استان تجلیل می‌شوند و برنامه‌هایی نیز برای قدردانی از فعالان مؤثر حوزه نشر، کتاب‌فروشی‌ها و کنشگران زنجیره تأمین و عرضه کتاب استان داریم.

وی افزود: رونمایی از پوستر برنامه انتخاب کتاب سال استان، با هدف ایجاد انگیزه در میان نویسندگان و ناشران و شناسایی آثار فاخر، از دیگر برنامه‌های این هفته است. همچنین رونمایی از کتاب «سارات شاه زینعلی» در جوار مرقد مطهر ایشان، با حضور سادات جلیل‌القدر و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، برای معرفی میراث مکتوب و تاریخی مرتبط با شخصیت‌های اثرگذار برگزار می‌شود. نشست کتاب‌خوان ویژه نویسندگان و مؤلفان استان، برگزاری محفل ادبی به مناسبت هفته کتاب، نشست مشترک با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و بازدید از کتابخانه‌های عمومی، از دیگر برنامه‌های ما در سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب است.

درخشان همچنین به برنامه‌های تدارک دیده شده برای مناطق روستایی و عشایری استان اشاره کرد و ادامه داد: اهدای کتاب به روستا‌ها و عشایر، با تاکید بر روستای برگزیده خیرآباد و جلیل گچساران، در دستور کار قرار دارد و گروه روستا و عشایر دوستدار کتاب ده جلیل شهرستان گچساران به عنوان الگویی موفق از مشارکت مردمی در توسعه فرهنگ مطالعه در مناطق روستایی و عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مسابقه کتاب و کتاب‌خوانی در مدارس و مساجد با رویکرد محله‌محوری در هفته کتاب سی‌وچهارم برگزار می‌شود و نویسندگان بومی با حضور در مدارس استان، به ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی می‌پردازند و کتاب به مدارس استان اهدا می‌شود. نمایشگاه کتاب نیز در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه در این هفته برپا می‌شود. سرکشی و بازدید از کتاب‌فروشی‌های سطح شهر یاسوج و شهرستان‌ها با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و نیاز‌های فعالان این حوزه انجام می‌شود و مجموعه کلیپ‌های تصویری انگیزشی برای معرفی کتاب‌فروشی‌های فعال استان تولید و در بستر‌های رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر می‌شود.

وی درباره برنامه‌های بلندمدت حوزه نشر استان که در هفته کتاب سی‌وچهارم کلید می‌خورد، اضافه کرد: تهیه کتاب «فرهنگ معاصر استان» با محوریت چالش‌های پیش رو، توسط گروه نویسندگان استان، از برنامه‌های بلندمدت ما در حوزه نشر است که در این هفته آغاز می‌شود. اطلاع‌رسانی مستمر برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم نیز از طریق رسانه‌های محلی، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت روابط عمومی دستگاه‌های مشارکت‌کننده استان انجام می‌شود.

درخشان در بخشی از سخنان خود درباره شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» اشاره کرد: این شعار، دعوت به حرکت در مسیر خرد، اندیشه، هویت و گفت‌وگوی آگاهانه در جامعه است. کتاب حافظه زنده تمدن بشری، مخزن تجربه‌های تاریخی، آیینه هویت ملت‌ها و یکی از بنیادی‌ترین ابزار‌های شکل‌گیری اندیشه و تعالی انسان است. گفت‌و‌گو با کتاب، گفت‌و‌گو با تاریخ، فرهنگ، تجربه و خرد جمعی بشر است. کتاب به انسان می‌آموزد چگونه بیندیشد، چگونه پرسش کند و چگونه تفاوت دیدگاه‌ها را به رسمیت بشناسد. جامعه‌ای که گفت‌وگوی خود را برآمده از مطالعه و اندیشه قرار دهد، از سطح منازعه‌های احساسی عبور می‌کند و به افق تفاهم، عقلانیت و پیشرفت نزدیک‌تر می‌شود.

وی افزود: برای استان ما این شعار پیوندی ناگسستنی با ریشه‌های هویتی، تاریخی و تمدنی دارد. بخش بزرگی از هویت این سرزمین در حافظه نسل‌ها، روایت‌های شفاهی، منظومه‌های حماسی، شعر، موسیقی و حکمت مردمی به یادگار مانده است و رسالت امروز ما تبدیل این گنجینه از حافظه شفاهی به میراث مکتوب و از میراث مکتوب به سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است. گفت‌و‌گو با کتاب در این جغرافیا، در حقیقت گفت‌و‌گو با ریشه‌های خودمان و بازشناسی آن چیزی است که ما را به عنوان جامعه‌ای صاحب هویت، تاریخ و فرهنگ تعریف می‌کند. کتاب پیش از آنکه موضوع یک برنامه فرهنگی باشد، باید به بخشی از زیست روزمره مردم تبدیل شود. کتاب زمانی در جامعه اثرگذار خواهد بود که از قفسه کتابخانه‌ها فراتر برود، وارد گفت‌وگوی خانواده‌ها شود، در نظام آموزشی و تربیتی جایگاه واقعی پیدا کند، در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی مورد رجوع قرار گیرد و به یکی از مراجع اصلی شکل‌گیری افکار عمومی تبدیل شود.

درخشان ادامه داد: هدف نهایی ایجاد یک جریان پایدار کتاب‌محور در جامعه است. توجه به تولید و معرفی آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ، مفاخر، ادبیات بومی و ظرفیت‌های تمدنی استان، برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور با محوریت کتاب و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فناوری‌های نوین، از ضرورت‌های این مسیر است. ما باید از «هفته کتاب» به «سال کتاب» و از «فرهنگ کتاب‌خوانی» به «فرهنگ کتاب‌محوری» حرکت کنیم تا کتاب در متن زندگی مردم حضور داشته باشد، نه فقط در تقویم مناسبت‌ها. ملتی که با کتاب گفت‌و‌گو می‌کند، با گذشته خود آشتی می‌کند، امروز را آگاهانه‌تر می‌سازد و آینده را بهتر بنا می‌کند. کتاب حافظه تاریخی را به آینده پیوند می‌دهد و جامعه‌ای که با کتاب سخن می‌گوید، کمتر دچار فراموشی می‌شود و آگاهانه‌تر تصمیم می‌گیرد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.