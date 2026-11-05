تیم‌ملی ب المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان برای شرکت در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم و اخترفیزیک، تهران را به مقصد کشور روسیه ترک کرد.

اعزام تیم‌ملی ب المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به کشور روسیه

اعزام تیم‌ملی ب المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به کشور روسیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: اعضای تیم‌ملی کشورمان متشکل از سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، مهدی آریافر، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده هستند که در این رقابت بین‌المللی حضور خواهند یافت. سرپرستی تیم بر عهده سیدمحمد‌مهدی موسوی محمدی است.

امین نصیری راد و مهدی احمدی تنکابنی نیز بعنوان ناظران علمی و اجرایی، این تیم را همراهی می‌کنند.