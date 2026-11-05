همزمان با هفته مازندران تابلوی معرفی استاد نصرالله هومند در معبر منتهی به زادگاهش، روستای قرق آمل، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با هفته مازندران تابلوی معرفی استاد نصرالله هومند چهره فرهنگی و هنری آمل، در معبر منتهی به زادگاهش روستای قرق رونمایی شد.

این آیین با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و هنری و علاقه‌مندان به مفاخر شهرستان، در بلوار آیت‌الله میرزا هاشم آملی، ورودی معبر منتهی به روستای قرق برگزار شد.

استاد نصرالله هومند در این مراسم با قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل گفت: معرفی نام و جایگاه مفاخر در معابر شهری، اقدامی ارزشمند برای حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث علمی، ادبی و هنری به نسل‌های آینده است.

حسن مجیدی‌کیا، رئیس شورای اسلامی شهر آمل نیز با تأکید بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و هنری شهرستان افزود: بزرگداشت مفاخر نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه نام و یاد این شخصیت‌ها باید در زندگی روزمره شهروندان نیز جاری باشد.

وی معرفی بزرگان و نام‌گذاری معابر به نام آنان را از راهکار‌های مدیریت شهری برای زنده نگه داشتن هویت تاریخی و فرهنگی آمل و آشنایی نسل جوان با چهره‌های اثرگذار دانست.

مجیدی‌کیا با اشاره به جایگاه شخصیت‌هایی همچون علامه حسن‌زاده آملی و استاد فرهنگ شریف، بر تداوم اقدامات مدیریت شهری برای معرفی و پاسداشت مفاخر شهرستان تأکید کرد.