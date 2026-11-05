معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر لزوم هوشمندسازی فرآیند‌ها و شفافیت داده‌های شبکه، برخورد قاطع با تخلفات و انحرافات حوزه مصرف، از اجباری شدن هوشمندسازی کنتور‌های دستکاری‌شده با مشارکت مشترکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسن‌بکلو در سی و هشتمین تمرین سراسری طرح مهتاب با اشاره به چالش کنتور‌های دستکاری‌شده تصریح کرد: در این حوزه باید تمرکز ویژه‌ای صورت گیرد تا کنتور‌هایی که تخلف آنها محرز شده، با مشارکت هزینه‌ای مشترک به کنتور‌های هوشمند تبدیل شوند؛ فرآیندی که باید با شتاب بیشتری دنبال شود تا تمامی موارد شناسایی‌شده به سرعت تعیین تکلیف گردند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر بر ضرورت استقرار داشبورد‌های مدیریتی در بدنه شرکت‌های توزیع تأکید کرد و افزود: شرکت‌های توزیع باید به سمتی حرکت کنند که داده‌های مربوط به عوامل ایجادکننده تلفات انرژی از مصارف غیرمجاز گرفته تا کنتور‌های معیوب و انشعابات سنواتی به صورت برخط رصد شود. وقتی آماری مانند تعویض ۱۰ هزار کنتور معیوب اعلام می‌شود، انتظار بر این است که این شاخص‌ها کاملاً به‌روز باشند و هیچ مانده‌ای در سیستم باقی نماند تا اجرای تکالیف به عنوان یک رویه سیستمی و بدون تاخیر در بدنه شرکت‌ها نهادینه شود.

تمرین سراسری جمع‌آوری الکتروپمپ‌های غیرمجاز کشاورزی

او همچنین در خصوص ساماندهی انشعابات غیرمجاز بخش کشاورزی و نصب شمارشگر‌های موقت برای چاه‌های آب خاطرنشان کرد: این مسئله از اهمیت راهبردی برخوردار است و بر همین اساس، بخش اصلی مانور هفته آینده طرح مهتاب به این امر اختصاص خواهد یافت.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مانور سراسری طرح مهتاب روز دوشنبه (هجدهم آبان ماه جاری) با محوریت جمع‌آوری الکتروپمپ‌های غیرمجاز چاه‌های آب کشاورزی و با همکاری مستقیم و میزبانی شرکت‌های آب منطقه‌ای در سراسر کشور برگزار خواهد شد تا گامی بلند و بین‌بخشی در جهت صیانت توأمان از منابع حیاتی آب و انرژی کشور برداشته شود.