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به گزارش اداره هواشناسی کردستان از امروز تا اواخر وقت یکشنبه آینده، آسمان استان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار میگیرد که بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و کاهش دمای هوا را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اوج فعالیت این سامانه از عصر جمعه تا پایان روز شنبه پیشبینی شده و با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، نیمه غربی و جنوبی استان بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد.
در پایان فعالیت این سامانه نیز احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنههای استان وجود دارد.
بر این اساس کاهش دمای روزانه از امروز آغاز میشود و از دوشنبه افت دمای شبانه و صبحگاهی نیز در استان محسوس خواهد بود.
بر اساس پیشبینیها دمای هوای سنندج فردا بین ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان است.