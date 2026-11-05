به گزارش اداره هواشناسی کردستان از امروز تا اواخر وقت یکشنبه آینده، آسمان استان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرد که بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و کاهش دمای هوا را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اوج فعالیت این سامانه از عصر جمعه تا پایان روز شنبه پیش‌بینی شده و با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، نیمه غربی و جنوبی استان بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد.

در پایان فعالیت این سامانه نیز احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌های استان وجود دارد.

بر این اساس کاهش دمای روزانه از امروز آغاز می‌شود و از دوشنبه افت دمای شبانه و صبحگاهی نیز در استان محسوس خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوای سنندج فردا بین ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان است.