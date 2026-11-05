رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ۱۳۵ نفر از قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های سراسر استان در چهار زندان مرکزی بوشهر، دشتستان، گناوه و دشتی حضور یافتند و با حدود هزار نفر از زندانیان به‌صورت مستقیم گفت‌و‌گو کردند و به درخواست‌ها و مشکلات قضایی آنان رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در دیدار چهره‌به‌چهره قضات از زندان‌های استان گفت: در جریان این بازدید، با آزادی ۱۲۰ نفر از زندانیان از طریق مرخصی منجر به آزادی موافقت شد و ۱۷۰ نفر نیز مشمول مرخصی یا تمدید مرخصی شدند.

وی ادامه داد: همچنین با پذیرش وثیقه و کفالت ۳۰ نفر، بهره‌مندی ۷ نفر از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط ۴ نفر، عفو موردی ۸ نفر و انتقال ۲ نفر به استان محل سکونت موافقت شد.

مهرانگیز تعدیل اعسار ۳ نفر و تقلیل و تخفیف مجازات ۱۵ نفر را از دیگر نتایج این بازدید برشمرد و گفت: درخواست‌های سایر زندانیان نیز برای بررسی و پیگیری در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

وی با تأکید بر تداوم این بازدید‌ها اظهار داشت: حضور قضات در زندان و گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان، زمینه آشنایی بیشتر با مشکلات آنان و خانواده‌هایشان را فراهم می‌کند و هدف این برنامه‌ها، کمک به بازاجتماعی شدن زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان است. همچنین تأکید شده است که قضات در بررسی پرونده‌ها، به‌ویژه در مراحل تجدیدنظر، با دقت بیشتری آرای صادرشده را ارزیابی کنند تا در مواردی که امکان اصلاح رأی یا استفاده از نهاد‌های ارفاقی وجود دارد، اقدامات قانونی لازم انجام شود.