معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی از تلف شدن ۳۵ راس دام سبک بر اثر عامل خسارت صاعقه در منطقه سه کوهه سربیشه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان گفت: با توجه به پوشش بیمه‌ای خسارت دیده، ارزیابی خسارت بیمه گذار انجام و دراسرع وقت پرداخت خسارت به زیان دیده پرداخت می‌شود.

بخشی افزود: با پرداخت حق بیمه حداقلی و برقراری پوشش بیمه پایه مدیریت بحران برای بیمه گذار برقرار می شود.

به گفته وی، در حادثه فوق حدود ۸۰ درصد خسارت زیان دیده جبران می شود.

بخشی افزود: با توجه به تعرفه اتتخابی بیمه گذار، برای هر راس بز و میش به طور میانگین حدود ۵۰ هزار تومان حق بیمه الزامی لست.