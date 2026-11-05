مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به میانگین عمر ۳۷ ساله ناوگان دریایی در خزر، نوسازی تجهیزات بندری و ناوگان را پیش‌نیاز بهره‌برداری کامل از ظرفیت بنادر شمالی برای تقویت امنیت غذایی کشور دانست و بر لزوم تسهیل تشریفات ترخیص کالا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه بازدید از بندر امیرآباد، با تشریح ظرفیت‌های راهبردی بنادر شمالی کشور گفت: ظرفیت اسمی بنادر استان مازندران حدود ۱۶.۱ میلیون تن در سال است که سهم بندر امیرآباد از این میزان به حدود ۹ میلیون تن می‌رسد.

محمد شکیبی‌نسب با اشاره به آمادگی این بندر برای پذیرش و تخلیه کالاهای اساسی افزود: تعمیرات اساسی جرثقیل‌ها، انتقال بخشی از تجهیزات از بنادر جنوبی، بهسازی زیرساخت‌ها و ارتقای انبارهای نگهداری کالا در دستور کار قرار دارد. وی تصریح کرد: بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها صرفاً با توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه تسهیل مقررات، کاهش تشریفات ترخیص و افزایش سرعت بارگیری و خروج کالا از الزامات اصلی است که هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین دیپلماسی دریایی را از الزامات پایداری حمل‌ونقل در خزر خواند و اظهار داشت: توافقات مناسبی برای تشکیل کنسرسیوم مشترک بندری میان کشورهای حاشیه خزر انجام شده است. وی با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر و میانگین عمر ۳۷ ساله ناوگان دریایی ایران در این منطقه، نوسازی ناوگان و تجهیزات راهبردی بندری را از اولویت‌های اصلی سازمان برشمرد.

شکیبی‌نسب در پایان با تأکید بر حمایت از مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در حال اجرا در بنادر حاشیه جنوبی دریای خزر، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای توان عملیاتی و تقویت نقش این بنادر در اقتصاد ملی و تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.