به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت بزرگ ایران برای دویست‌وپنجاهمین شب ایستادگی در متن تحولات سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دویست‌وپنجاه شب از آغاز اجتماعات مردمی و حضور پیوسته و بی نظیر مردان و زنان، جوانان و خانواده‌های ایرانی در میادین و خیابان‌های شهر‌های کشور، که در امتداد روز‌های دشوار و سرنوشت‌ساز ایران، فضا‌های عمومی را به عرصه‌ای برای ابراز همبستگی، تجدید عهد، پاسداشت هویت ملی و دینی و نمایش اراده جمعی ملت تبدیل کرده‌اند می‌گذرد. استمرار این اجتماعات در طول ماه‌های گذشته، از واکنش عاطفی و مقطعی فراتر رفته و به تجربه‌ای فرهنگی و اجتماعی با دلالت‌های عمیق سیاسی، امنیتی، هویتی و راهبردی تبدیل شده که در آن «مسئولیت دینی و ملی» و «اراده کنشگرانه مردم» درهم‌تنیده‌اند.

اهمیت این حضور مستمر، به‌ویژه در شرایط جنگی و مواجهه کشور با تهدید‌های امنیتی و فشار‌های بیرونی، در ظرفیت آن برای حفظ پیوند‌های اجتماعی، تقویت انسجام عمومی و استمرار حیات اجتماعی در وضعیت‌های دشوار آشکار می‌شود. در این میان، میدان و خیابان از کارکرد متعارف خود فراتر رفته و به عرصه ظهور و بازنمایی اراده اجتماعی و بازآفرینی معنا‌های مشترک تبدیل شده است که در آن، حضور هر شهروند در پیوند با حضور دیگران، بخشی از تجربه جمعی گسترده‌تر را شکل می‌دهد و احساس تعلق به سرنوشت مشترک ملی و دینی ایرانیان را تقویت می‌کند.

تداوم این اجتماعات، همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی آیین همبستگی و بازتولید پیوند‌های اجتماعی است. گردهمایی مستمر مردم و خانواده‌ها، با فراهم آوردن فرصت تعامل و تجربه مشترک، به تقویت اعتماد و احساس مسئولیت متقابل یاری رسانده است. از این منظر، اجتماعات شبانه بستری برای شکل‌گیری و انباشت سرمایه اجتماعی است که در کنار ظرفیت‌های نهادی، در متن ارتباطات انسانی، تجربه‌های زیسته و مشارکت داوطلبانه مردم قوام یافته است. در سطح راهبردی نیز استمرار حضور مردم در میدان‌های عمومی، بیانگر اهمیت اراده اجتماعی در معادلات امنیت ملی و قدرت بازدارندگی کشور است. پایداری جامعه، افزون بر برخورداری از ظرفیت‌های دفاعی و نهادی، به توان آن در حفظ انسجام ملی و استمرار زندگی اجتماعی در شرایط تهدید وابسته است. اجتماعات مردمی در این مدت، جلوه‌ای از این ظرفیت اجتماعی و نشانه‌ای از تاب‌آوری جامعه ایران در برابر فشار‌های بیرونی را به نمایش گذاشته که پشتوانه‌ای برای حفظ استقلال، امنیت و اقتدار ملی است.

در همین چارچوب، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، بر تعبیر معنادار «بعثت ملی مردم»، افق مفهومی تازه‌ای برای فهم این تجربه اجتماعی می‌گشاید. این تعبیر، ناظر بر ظرفیت برانگیختگی اجتماعی، ظهور اراده عمومی و نقش‌آفرینی مردم در مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ است. همچنین پیام سیزدهم آبان ایشان، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران و ناکامی محاسبات سلطه‌طلبانه آمریکا در برابر واقعیت‌های میدانی و اراده مردم، بار دیگر جایگاه حضور و مشارکت عمومی را در معادلات قدرت و بازدارندگی مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، استمرار اجتماعات مردمی جلوه‌ای از پیوند میان «انسجام اجتماعی» و «ظرفیت مقاومت» است.

اکنون، در آستانه دویست‌وپنجاهمین شب این اجتماعات، پاسداشت این تجربه ارزشمند و توجه به افق‌های پیش‌روی آن اهمیتی دوچندان یافته است. استمرار و ثمربخشی این ظرفیت اجتماعی، مستلزم تعمیق پیوند میان حضور عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای مشارکت مؤثرتر مردم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی است. به‌بیان دیگر، سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این اجتماعات، هنگامی می‌تواند به پشتوانه‌ای ماندگار برای کشور تبدیل شود که در کنار تقویت همبستگی، در مسیر همیاری، حل مسائل عمومی و بهبود زندگی مردم نیز به کار گرفته شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن قدردانی از ملت سرافراز و سلحشور ایران اسلامی و ارج نهادن به حضور آگاهانه و مشارکت مسئولانه شهروندانی که طی دویست‌وپنجاه شب گذشته، میادین و خیابان‌های کشور را به جلوه‌گاه همبستگی و اراده ملی تبدیل کرده‌اند، از عموم هم‌میهنان دعوت می‌کند با استمرار این حضور و تقویت پیوند‌های اجتماعی، همچنان در پاسداشت هویت و سرمایه‌های مشترک ملی و دینی مشارکت داشته باشند و امشب نیز، همچون شب‌های گذشته، در اجتماعات مردمی سراسر کشور حضور یابند.