به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، ورود پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس به روستای تمنک بخش پاتاوه با استقبال پرشور مردم همراه بود.

در این آیین معنوی، اهالی و مسئولان محلی با حضور گسترده، یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و با قرائت فاتحه و ادای احترام، ارادت خود را به راه شهدا نشان دادند.

مردم ولایتمدار روستای تمنک با حضور خود در این مراسم، بار دیگر پایبندی و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

سرهنگ انصاری فرمانده سپاه ناحیه دنا گفت: این شهدا تا دو روز مهمان مردم بخش پاتاوه بودند و پس از آن میهمان مردم شهرستان مارگون می‌شوند.