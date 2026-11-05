در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در جنوب غرب استان تهران، سالن چندمنظوره «ولایت» در شهرستان نسیم‌شهر پس از ۱۵ سال انتظار، با حضور وزیر ورزش و جوانان به‌بره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی به منظور بهره برداری تعدادی از پروژه های ورزشی جنوب غرب استان تهران با استقبال فرماندار، نماینده مجلس، امام جمعه و سایر مسئولان بهارستان، وارد این شهرستان شد.

وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود به بهارستان در گلزار شهدای امام زاده حسن نسیم شهر حاضر و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

دنیامالی در آیین افتتاح سالن ولایت نسیم شهر گفت: ظرفیت های بی شماری در شهرستان های اطراف پایتخت نهفته و علاوه بر ورزش در حوزه جوانان نیز نیروهای علاقه مند ‌و شرکت های دانش بنیانی داریم که مشغول فعالیت هستند.

‌وزیر ورزش در سفر کوتاه خود به این منطقه، سالن چند منظوره نسیم شهر و خانه جوان بهارستان را افتتاح و از زمین چمن استادیوم هفت هزاری اسلامشهر نیز بازدید کرد.

معاونین توسعه منابع و مدیریت و حقوقی، امور مجلس و استان های وزارتخانه و مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان، وزیر ورزش و جوانان را در این برنامه ها همراهی می کنند.

‌نسیم شهر، مرکز شهرستان بهارستان در جنوب غربی استان تهران است که همواره به دلیل نزدیکی به پایتخت، رشد جمعیتی سریعی داشته است.