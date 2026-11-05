همایش فصلی مربیان تربیتی طرح سه‌گانه بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های تربیتی در مدارس و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش فصلی مربیان تربیتی طرح سه‌گانه بسیج دانش‌آموزی با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های تربیتی در مدارس و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان در آذربایجان غربی برگزار شد.

جهانگیر اسلام‌پرست، مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی، در این همایش با اشاره به اجرای طرح سه‌گانه تربیتی در مدارس استان گفت: این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و همایش مربیان تربیتی نیز هر سال با هدف هماهنگی، هم‌افزایی و بررسی روند اجرای برنامه‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: طرح سه‌گانه تربیتی بسیج دانش‌آموزی در سه مقطع تحصیلی اجرا می‌شود که شامل طرح شهید عزیزاللهی در مدارس ابتدایی، طرح شهید بهنام محمدی در دوره متوسطه اول و طرح شهید فهمیده در دوره متوسطه دوم است.

اسلام‌پرست با اشاره به نقش مربیان تربیتی در اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: مربیان با حضور در مدارس، زمینه اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی و ارتباط مؤثرتر با دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

در پایان این همایش نیز از مدیران، مربیان و معاونان فعال در اجرای طرح‌های تربیتی بسیج دانش‌آموزی تجلیل شد.