سخنگوی جنبش حماس با اشاره به پایان انتخابات در اراضی اشغالی تاکید کرد که میانجی‌ها، واشنگتن و ملادینوف باید فورا رژیم صهیونیستی را به اجرای توافق آتش‌بس ملزم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس اظهار کرد: پایان انتخابات رژیم صهیونیستی که هماهنگ‌کننده «روند صلح» و نماینده او (نیکولای) ملادینوف آن را بهانه خود قرار داده بودند، ضروری می‌سازد که میانجی‌ها، دولت آمریکا و ملادینوف فورا برای وادار کردن رژیم دشمن به اجرای آنچه در طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه و نقشه راه آن توافق شده است، اقدام کنند.

حازم قاسم گفت: میانجی‌ها، دولت آمریکا و ملادینوف باید برای توقف تشدید تنش‌های جاری رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه سخت تلاش کنند و در راستای تشکیل یک کمیته تکنوکرات برای مدیریت غزه، فشار بیاورند.

قرار بود این توافق به جنگی که دشمن صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد و ۲ سال به طول انجامید و بیش از ۷۴ هزار شهید، بیش از ۱۷۵ هزار زخمی و ویرانی‌های عظیمی بر جای گذاشت، پایان دهد.