زهرا بهروزآذر در نشست نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی گفت: تا زمانی که مطمئن نشویم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بازدارندگی کافی در برابر خشونت دارد و چرخه پیشگیری تا حمایت در آن کامل است، از استرداد صرف‌نظر نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان، گفت: یکی از اهداف دولت چهاردهم، تقویت حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و در این راستا افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس از ۱۴ نفر فعلی به ۱۴۰ نفر را با جدیت دنبال می‌کنیم.