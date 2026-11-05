به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، ظهر امروز پنجشنبه (چهاردهم آبان‌ماه) یک باب مغازه مشاور املاک در محله کارمندان دچار آتش‌سوزی شد.

بر اساس این گزارش بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند و با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

در این حادثه دو نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.