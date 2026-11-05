اسحاق کاکویی پدر شهید تورج کاکویی پس از سال‌ها فراق از فرزند شهیدش درگذشت و در گلزار شهدای روستای انجیل‌نسام میاندورود به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرحوم اسحاق کاکویی پدر شهید والامقام تورج کاکویی پس از سال‌ها تحمل درد فراق، به فرزند شهیدش پیوست و در جوار رحمت الهی آرام گرفت.

پیکر پاک این پدر فداکار در گلزار شهدای روستای زیبای انجیل نسام شهرستان میاندورود، در کنار دیگر شهدا و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

شهید تورج کاکویی متولد سال ۱۳۴۸ در روستای انجیل نسام شهرستان میاندورود بود. او در زمان شهادت، به عنوان بسیجی در لشکر ۲۵ کربلا به اسلام و انقلاب اسلامی خدمت می‌کرد.

این شهید والامقام در تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۰ هجری شمسی در منطقه شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمد و شهد شیرین وصال حق را نوشید. پیکر پاک و مطهر این شهید پس از سال‌ها مفقودالاثر بودن، در مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ تشییع و در ملاعبدالمجید (ملامجدالدین) شهرستان ساری دفن شده بود.