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۹۰۰ هزار دانش آموز در شش هزار واحد آموزشی هشتم آذر ماه در مانور مقابله با زلزله شرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در رزمایش مقابله با زلزله مدرسه شهید اشراقی گز برخوار گفت: رزمایش هشتم آذر با حضور ۲۰۰ هزار نیروی امدادی اجرا خواهد شد.
منصور شیشه فروش افزود: رزمایش گز برخوار پیش درآمد این رزمایش است و ۱۲۰۰ محله استان برای مقابله با زلزله به صورت محله محور ساماندهی شدهاند که از این تعداد ۲۵ محله در شاهین شهر و هست محله در گز برخوار است.
رزمایش زلزله گز برخوار با حضور ۱۵۰ نفر از نیروهای امدادی و با ظرفیت ۵۰ دستگاه خودروی امدادی و همکاری ۱۲ نهاد امدادی برگزار شد.