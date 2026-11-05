به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در رزمایش مقابله با زلزله مدرسه شهید اشراقی گز برخوار گفت: رزمایش هشتم آذر با حضور ۲۰۰ هزار نیروی امدادی اجرا خواهد شد.

منصور شیشه فروش افزود: رزمایش گز برخوار پیش درآمد این رزمایش است و ۱۲۰۰ محله استان برای مقابله با زلزله به صورت محله محور ساماندهی شده‌اند که از این تعداد ۲۵ محله در شاهین شهر و هست محله در گز برخوار است.

رزمایش زلزله گز برخوار با حضور ۱۵۰ نفر از نیرو‌های امدادی و با ظرفیت ۵۰ دستگاه خودروی امدادی و همکاری ۱۲ نهاد امدادی برگزار شد.