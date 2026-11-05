به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در آیین افتتاح هنرستان دخترانه دُرکاو شهر سنگان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و موقعیت جغرافیایی منطقه سنگان خواف، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و دسترسی به مرز تأکید کرد و گفت: باید با نگاه منطقه‌ای و فراتر از مرزبندی‌های شهرستانی، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و آبادانی کشور استفاده کنیم.

غلامحسین مظفری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از ضرورت‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه عنوان کرد و افزود: در این منطقه علاوه بر مرز، سرمایه عظیم معادن نیز وجود دارد و باید راه‌های دسترسی به این ظرفیت‌ها توسعه پیدا کند. توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای و فراهم کردن امکان حمل‌ونقل هوایی در آینده، از نیازهای اساسی منطقه است و نمی‌توان بدون توجه به این زیرساخت‌ها از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کشور استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی در استان، گفت: خراسان رضوی با کمبود ۷۳۴ مدرسه مواجه بود و بر مبنای این ضرورت، تصمیم جدی برای رفع این کمبود گرفته شد. با شکل‌گیری ستاد مدرسه‌سازی و مشارکت مسئولان، خیرین و مردم، اقدامات گسترده‌ای در استان انجام گرفت و خراسان رضوی توانست در این زمینه به الگویی برای دیگر استان ها تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: رویکرد نهضت مدرسه‌سازی بر این اساس بود که هر فرد به اندازه توان خود در ساخت مدارس مشارکت کند؛ از خیرینی که هزینه ساخت مدرسه را تأمین کردند تا افرادی که با تهیه مصالح یا انجام بخشی از کارهای اجرایی در این مسیر سهیم شدند. نتیجه این همراهی آن بود که به‌طور میانگین روزانه یک مدرسه در استان افتتاح شد و تاکنون ۴۳۳ مدرسه به بهره‌برداری رسیده است. دیگر مدارس نیز از پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۷۰ درصدی برخوردارند و امیدواریم تا شهریور سال آینده، همه مدارس مورد نیاز استان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

فرماندار خواف نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه شهرستان، گفت: در سال ۱۴۰۵، ۴۵ طرح آموزشی در قالب ۱۷۸ کلاس درس در خواف در حال اجراست و تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی در شهر و بخش سنگان هزینه شده است.

مهدی آسیایی با اشاره به نیازهای باقی‌مانده در حوزه آموزش، از ضرورت احداث ۱۵۰ کلاس درس دیگر و تکمیل حدود ۲.۵ کیلومتر دیوار مدارس خبر داد و تأکید کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات، امکانات کمک‌آموزشی و ارتقای محتوای آموزشی نیز باید دنبال شود.