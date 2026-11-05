\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0634\u0646\u0647 \u0635\u0628\u062d\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06af\u0641\u062a :\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0627 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n \n\n\u00a0