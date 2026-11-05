توقیف ۳ خودرو با رانندگان خردسال در جادههای کهگیلویه و بویراحمد
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از شناسایی و توقیف ۳ دستگاه خودرو با رانندگان خردسال و بدون گواهینامه در محورهای کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثهساز توسط پلیس راه یاسوج – اصفهان در ۱۳ آبانماه جاری، ۳ دستگاه خودرو شناسایی و توقیف شدند که رانندگان آنها افراد خردسال و فاقد گواهینامه و مهارت کافی برای رانندگی بودند.
سردار محبی افزود: این خودروها توقیف و رانندگان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار درباره واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه تأکید کرد: رانندگی افراد خردسال و فاقد صلاحیت قانونی، تهدیدی جدی برای ایمنی تردد در جادههاست و میتواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران راه را به خطر بیندازد.
وی تاکید کرد: مالکان خودرو باید از سپردن وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند؛ چراکه یک تصمیم نادرست میتواند به حادثهای جبرانناپذیر منجر شود.