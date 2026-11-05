رئیس پلیس راه راهور فراجا، از شناسایی و توقیف ۳ دستگاه خودرو با رانندگان خردسال و بدون گواهینامه در محور‌های کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت خبر داد.

سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز توسط پلیس راه یاسوج – اصفهان در ۱۳ آبانماه جاری، ۳ دستگاه خودرو شناسایی و توقیف شدند که رانندگان آنها افراد خردسال و فاقد گواهینامه و مهارت کافی برای رانندگی بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

سردار محبی افزود: این خودرو‌ها توقیف و رانندگان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.