به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سید احمد احمدی‌زاده گفت: تعاونی‌های روستایی و تولید استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و تخصصی خود، حدود ۳۰ درصد بذر گندم تولیدی فارس را تأمین می‌کنند.

احمدی‌زاده با اشاره به گستردگی شبکه تعاون روستایی در مناطق مختلف استان افزود: فعالیت تشکل‌های این شبکه موجب شده است ۷۰ درصد بذر مورد نیاز کشاورزان فارس از طریق تعاون روستایی توزیع شود.

او همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین بذر استاندارد و باکیفیت در بخش کشاورزی بیان کرد: دسترسی به‌موقع کشاورزان به بذر مورد نیاز، از عوامل مؤثر در پایداری تولید محصولات کشاورزی است و شبکه تعاونی‌ها در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان فارس در پایان گفت: بهره‌گیری از توان تولیدی و ظرفیت توزیع تشکل‌های تعاون روستایی، علاوه بر تأمین بخشی از بذر مورد نیاز استان، زمینه پشتیبانی از کشاورزان و استمرار روند تولید گندم در فارس را فراهم می‌کند.