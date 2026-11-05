به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی با تشریح جزئیات سفر حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه و معاونان وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناطق عملیاتی جنوب کشور در استان هرمزگان، گفت: این سفر با هدف بازدید میدانی از مناطق عملیاتی جنوب در استان هرمزگان و رسیدگی میدانی به مسائل و مطالبات رزمندگان عزیزی انجام شد که در این منطقه برای صیانت از کشور و دفاع از امنیت ملی جانانه وارد میدان شده‌اند.

گودرزی افزود: امیداوارم نتایج این بازدید و پیگیری‌هایی که در تهران و مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد، در مسیر رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات رزمندگان مؤثر واقع شود. مجلس تمام‌قد پشتیبان نیرو‌های مسلح است؛ نیرو‌هایی که با جان بر کف، مجاهدت کردند و باعث ناامیدی دشمن شدند. این رزم و مجاهدت تا پایان این مصاف ادامه خواهد داشت و ملت سرافراز و مقتدر ایران اسلامی پیروز نهایی این میدان خواهند بود.