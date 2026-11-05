روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: دانش آموزان کیش با درخشش در رقابت‌های لیگ علمی نوپایا، موفق به کسب مقام دوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: در این رقابت علمی، گروه دانش آموزی شامل پرنیا کاکاوند، فریما پناهی، سلینا امام پور و مهدیس علیزاده، در این رویداد علمی موفق به کسب رتبه دوم شدند.

لیگ علمی نوپایا با رویکرد تقویت بنیه علمی، پرورش تفکر خلاق، توسعه مهارت‌های حل مسئله و ترویج روحیه پژوهشگری و کار گروهی، فرصتی برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های برتر دانش آموزی فراهم می‌آورد.

مریم احمدنظری، ایران زمانی، بتول جزایری و خدیجه فلاح‌باهوش گروه دانش آموزی کیش را در این رویداد علمی همراهی کردند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، با تبریک موفقیت دانش آموزان کیش، این افتخارآفرینی را به خانواده‌ها و مجموعه مدرسه تبریک و از تلاش و همراهی عوامل موثر در این موفقیت دانش آموزان قدردانی کرد.

عباس رجائی فرد، افزود: درخشش امروز دانش آموزان، ثمره باور به استعدادها، تلاش مستمر و هم افزایی در مسیر ساختن آینده‌ای روشن است.