براساس هشدار بیست و دومین هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی و با تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید، افت محسوس دما استان را فردا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۲۲ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۹ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید، افت محسوس دما در استان پیش بینی می شود.

براساس این اطلاعیه زمان شروع بارندگی پنجشنبه و افت دما اوایل هفته آینده خواهد بود؛ همچنین بارندگی تا یکشنبه ۱۷ آبان و افت دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مخاطره رگبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه‌ای، کاهش دما در کلیه مناطق استان اثر گذار خواهد بود.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی در محور‌های مواصلاتی، آسیب سازه‌های سبک، یخ زدگی وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- مدیریت مصرف بهینه حامل‌های انرژی با توجه به افت دما- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.