به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین مرحله رقابت‌های لیگ دو و میدانی، ورزشکاران ۶ تیم باشگاهی حضور داشتند که در ماده‌های مختلف از جمله هفتگانه، ۳ هزار متر، پرتاب نیزه و امدادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این دوره از رقابت‌های لیگ، حد نصاب ملی در ماده پرش سه‌گام بانوان ایران توسط سارینا ساعدی و مریم کاظمی، سه بار شکسته شد و در نهایت ساعدی توانست رکورد این ماده را ۲۴ سانتی‌متر افزایش دهد و به عدد ۱۳.۷۰ متر برساند.

در مرحله سوم این رقابت‌ها، تیم‌های شرکت‌کننده در بخش بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای کسب امتیازات نهایی و تعیین جایگاه خود از چهارشنبه ۱۳ آبان در جدول رده‌بندی حاضر شدند.

با پایان رقابت‌های سه‌روزه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران، فردا پرونده سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور بسته خواهد شد و تیم‌های برتر این دوره براساس مجموع امتیازات کسب‌شده در سه مرحله معرفی می‌شوند.