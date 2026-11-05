به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ امیر کربلایی اظهار کرد:در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی کامیون در یکی از محلات شهرستان قصد خالی کردن کود شیمیایی قاچاق را دارد ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا شهرستان سریعاً جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی به‌ عمل‌ آمده از کامیون مذکور بیش از ۱۵ تن انواع کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر گفت:برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.