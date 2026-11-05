به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آغاز آواربرداری، نخستین گام برای بازسازی خانه‌هایی که در جریان جنگ رمضان آسیب دیده‌اند عملیاتی که با تأمین اعتبار شهرستانی در مریوان آغاز شده است.

به گفته سرپرست بنیاد مسکن مریوان، در مجموع هزار و ۲۰۸ واحد مسکونی و تجاری در این شهرستان خسارت دیده‌اند که ۲۸ واحد احداثی و ۴۹۳ واحد نیز نیازمند تعمیر هستند.

امین عبدالهی با اشاره به روند آماده‌سازی واحد‌های احداثی برای بازسازی و احداث مجدد افزود: تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است.