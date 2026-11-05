به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه شاهین شهر در این یادواره گفت: خون‌های بی‌گناه میناب به زمین ریخته شد و حالا این جنایت، تخم نفرت و آرزوی انتقام را در دل نسل ایرانی کاشته است.

سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود: ایرانی‌ها جنایات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را فراموش نخواهند کرد و انتقام قطعی است.

در این یادواره یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و لامرد و پنجاه و چهار شهید دانش آموز شاهین شهری گرامی داشته شد.

۸۰۰ دانش آموزی شاهین شهری در این یادواره شرکت کردند.