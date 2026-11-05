به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از تعیین ضوابط ورود مواد اولیه و میزان ارزش افزوده محصولات یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خارجی و فراهم شدن زمینه بهره‌مندی این واحد از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد خبر داد.

امین افقی گفت: مجوز اعمال این معافیت‌ها از کمیسیون تعیین ارزش افزوده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اخذ شده است تا مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی برای ورود مواد اولیه و تعیین میزان ارزش افزوده محصولات تولیدی این واحد اعمال شود.

وی جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات و صادرات مجدد و انتقال فناوری را از اهداف ایجاد مناطق آزاد دانست و افزود: شفافیت و سرعت‌بخشی به فرآیند‌های اجرایی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاران از اولویت‌های سازمان است.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به بررسی پرونده یک واحد تولیدی فعال در حوزه محصولات پلیمری گفت: این واحد با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصد خارجی به بهره‌برداری رسیده است و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و همکاری کمیسیون تعیین ارزش افزوده، سهم مجاز ورود مواد اولیه برای تولید هر تن گچ زیرکاری پلیمری مخصوص پاشش، ۴۸ درصد و میزان ارزش افزوده محصول تولیدی ۲۷ درصد تعیین شد.

افقی افزود: این تصمیم در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی اتخاذ شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران ابراز امیدواری کرد با تقویت بستر‌های قانونی و اجرایی، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های تولید و سرمایه‌گذاری در شمال کشور فراهم شود.