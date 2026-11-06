مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از شناسایی هزار و ۶۳۶ مورد فقدان انطباق بهداشتی و ضبط ۲۵ هزار و ۲۷۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی در جریان بیش از ۱۲ هزار بازدید نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از شناسایی هزار و ۶۳۶ مورد فقدان انطباق بهداشتی و ضبط ۲۵ هزار و ۲۷۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی در جریان بیش از ۱۲ هزار بازدید نظارتی خبر داد.

علی اشرفی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی در حفظ سلامت عمومی افزود: سلامت فرآورده‌های خام دامی از جمله گوشت، شیر، تخم‌مرغ و سایر محصولات با منشأ دامی که روزانه در سبد غذایی خانوارها قرار دارند، به رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل تولید، نگهداری، حمل‌ ونقل و عرضه وابسته است.

وی افزود: این فرآورده‌ها به دلیل ماهیت فسادپذیر در صورت رعایت‌ نشدن شرایط بهداشتی می‌توانند زمینه‌ ساز بروز مخاطرات بهداشتی و انتقال عوامل بیماری‌ زا به مصرف‌کنندگان شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه نظارت‌های دامپزشکی اقدامی پیشگیرانه برای صیانت از سلامت جامعه است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار و ۲۰۵ بازدید از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شد که طی آن هزار و ۶۳۶ مورد فقدان انطباق با ضوابط بهداشتی شناسایی، ۲۵ هزار و ۲۷۱ کیلوگرم فرآورده ضبط، ۷۲ مورد نمونه‌برداری و ۱۴۰ مورد نیز به مراجع قضایی ارجاع شد.

اشرفی همچنین از اجرای نظارت‌های مشترک با سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: در چارچوب برنامه‌های مشترک استانی و ملی، طی ۴۶ روز، ۳۶۹ واحد مورد بازدید مشترک قرار گرفتند.

وی با اشاره به جزئیات این بازدیدها افزود: ۲۲۵ مورد با همکاری مجموعه بهداشت و محیط زیست، ۱۳۵ مورد با همکاری جهاد کشاورزی، پنج مورد با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و چهار مورد نیز با همکاری تعزیرات حکومتی انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تأکید بر نقش مردم در تکمیل زنجیره نظارت‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: شهروندان برای حفظ سلامت خود و خانواده، فرآورده‌های خام دامی را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند، به نشان‌ ها و مشخصات بهداشتی محصولات توجه داشته باشند و در نگهداری مواد غذایی فسادپذیر، شرایط دمایی و زنجیره سرد را رعایت کنند.