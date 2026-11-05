کارشناس میراث فرهنگی ناملموس اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از آماده بودن پرونده ثبت ملی حدود ۳۰ خوراک بومی و اصیل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عزیز مصطفایی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه گفت: کرمانشاه در سال‌های گذشته در فهرست شهرهای خلاق خوراک جهان قرار گرفته است که این عنوان به دلیل تنوع گسترده غذاهای بومی و محلی استان به آن اعطاء شد.

وی به تنوع اقلیمی و دسترسی گسترده به انواع مواد اولیه غذایی در استان اشاره کرد و افزود: برخورداری از آب‌وهوای چهار فصل و وجود کوهستان‌هایی که محل رویش انواع گیاهان خوراکی هستند، موجب شده تنوع مواد اولیه غذایی و دانش استفاده از آنها در این استان بسیار بالا باشد.

کارشناس میراث فرهنگی ناملموس استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود ۱۳۰ خوراک در استان به ثبت رسید گفت: این خوراک‌ها شامل انواع غذاها، شیرینی‌ها، نان‌ها، دسرها و دیگر خوراک‌های بومی است.

وی گفت: در حال حاضر هم پرونده ثبت ۲۰ تا ۳۰ خوراک تدوین و حدود ۵۰ خوراک دیگر نیز شناسایی شده‌اند