\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0648\u06a9\u0644\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u0639\u0644\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0639 \u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f : \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u06a9\u06cc\u0644 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0648\u06a9\u0627\u0644\u062a \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n \n\n\u00a0