مراسم نکوداشت شهدا و آیین رونمایی از کتاب‌های شال و رفاقت و نارنجی یا نارنجک با محوریت معرفی زندگی و ایثار شهدا، در دبیرستان ماندگار ابن‌سینا همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در این مراسم، سردار فرجی، دبیر اجرایی کنگره ۸ هزار شهید استان همدان، با اشاره به نقش دانش‌آموزان این مدرسه در دوران دفاع مقدس گفت: دانش‌آموزان دبیرستان ماندگار ابن‌سینا در جبهه‌های نبرد به عنوان خط‌شکنان و نیرو‌های خط مقدم حضور داشتند و برای دفاع از کشور جانفشانی کردند.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و انتشار خاطرات شهدا افزود: معرفی ابعاد زندگی و شخصیت شهدا به نسل نوجوان، زمینه‌ساز شناخت بهتر فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده است.

در این آیین از کتاب‌های شال و رفاقت به نویسندگی فاطمه تخمه‌چی، با محوریت زندگی نامه شهیدان غلامعلی سعیدی‌فر، عباس کیانیان و علی‌اصغر فاتحی رونمایی شد.

همچنین کتاب نارنجی یا نارنجک به نویسندگی مریم کوثر با روایت زندگی شهیدان مسعود و هاشم رستمی رونمایی شد.

این کتاب‌ها با هدف بازخوانی خاطرات و زندگی شهدا و تبیین جلوه‌های ایثار، فداکاری و مقاومت آنان، فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با قهرمانان دوران دفاع مقدس فراهم می‌کنند.