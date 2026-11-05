شبکه نمایش و شبکه تهران سیما با پخش فیلم‌های سینمایی جدید و مناسب‌سازی‌شده برای نابینایان و ناشنوایان، میزبان مخاطبان خواهند بود.

پخش فیلم مناسب‌سازی‌شده «دنیای پس از حقیقت» و آثار جدید از شبکه تهران

پخش فیلم مناسب‌سازی‌شده «دنیای پس از حقیقت» و آثار جدید از شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی جنایی و معمایی «دنیای پس از حقیقت» محصول ۲۰۲۲ تایوان به کارگردانی ایف چن، امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۳ برای نخستین بار از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این اثر برای مخاطبان ناشنوا با زیرنویس فارسی و برای نابینایان از طریق کانال صوتی با شرح صحنه مناسب‌سازی شده است و بازپخش آن جمعه ۱۵ آبان در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

همچنین شبکه تهران سیما فیلم سینمایی «والدی قهرمان» به کارگردانی کریستوفر روس را امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳:۳۰ و انیمیشن «کوچ پروانه‌ها» به کارگردانی سوفی روی را فردا جمعه ۱۵ آبان ساعت ۰۹:۰۰ روی آنتن می‌برد.