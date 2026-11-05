در مراسمی از ۵۳ محیط بان برگزیده استان سمنان تجلیل شد ؛ سه نفر از این افراد عنوان محیط بان نمونه کشور را دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید یوسف پور مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه ۹۴ محیط بان در استان سمنان فعالیت میکنند گفت: با توجه به وسعت بیش از سه میلیون هکتاری عرصه‌های حفاظت شده استان تعداد محیط بانان کافی نیست.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هم در این آیین با بیان اینکه محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی قرار دارند، گفت: امنیت حیات‌وحش و آرامش طبیعت به بیداری شبانه‌روزی این نیرو‌ها وابسته است و آنان با وجود مشکلات زندگی و دشواری‌های شغلی، جان خود را سپر حفاظت از طبیعت می‌کنند.

سردار رضا رستگار با گرامیداشت یاد و خاطه ۱۵۴ محیط‌بان شهید کشور گفت: هم اکنون چهار هزار و ۲۰۰ نفر در مجموعه یگان حفاظت حضور دارند که سه‌هزار و ۹۴۷ نفر از آنان محیط‌بان هستند و در ۶۷۰ پاسگاه محیط‌بانی سراسر کشور فعالیت می‌کنند

سردار رستگار افزود: این نیرو‌ها با وجود کمبود حدود ۶۰ درصدی نیروی انسانی، مسئولیت حفاظت از نزدیک به ۲۰میلیون هکتار عرصه طبیعی را بر عهده دارند و در مقابله با سودجویان و متخلفان زیست‌محیطی تلاش می‌کنند

سردار رستگار با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان سمنان گفت: این استان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، از مناطق جنگلی و کوهستانی شمال تا دشت‌ها و عرصه‌های کویری جنوب، زیستگاه مناسبی برای گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی به شمار می‌رود

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و امکانات پاسگاه‌های استان اظهار کرد: سمنان حدود ۲۴ پاسگاه محیط‌بانی دارد که ۱۶ پاسگاه آن فعال است و هشت پاسگاه به دلیل کمبود نیروی انسانی فاقد نیرو هستند