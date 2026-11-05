آیین اختتامیه جشنواره درون‌دانشگاهی حرکت با هدف معرفی و تجلیل از انجمن‌های علمی و دانشجویان فعال، در دانشگاه سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جشنواره دستاورد‌ها و فعالیت‌های یک‌ساله انجمن‌های علمی دانشگاه سمنان در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و برگزاری رویداد‌های علمی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و از برگزیدگان تقدیر شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه سمنان با اشاره به فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی گفت: آثار و دستاورد‌های دانشجویان در طول سال جمع‌بندی و پس از داوری در سطح دانشگاه، برگزیدگان معرفی و برای حضور در رقابت‌های کشوری به جشنواره حرکت ارسال می‌شوند.

محمدحسین خالصی با اشاره به کسب موفقیت‌های دانشجویان دانشگاه سمنان در جشنواره بین‌المللی حرکت افزود: دانشجویان این دانشگاه در دوره گذشته این جشنواره موفق به کسب سه رتبه برگزیده و چهار رتبه شایسته تقدیر شدند.

وی با بیان اینکه جشنواره درون‌دانشگاهی حرکت مربوط به فعالیت‌های سال گذشته است، گفت: برگزاری این رویداد به دلیل شرایط پیش‌آمده برای کشور و جنگ تحمیلی به تعویق افتاد و اکنون فرصت فراهم شده است تا از تلاش‌ها و دستاورد‌های انجمن‌های علمی و دانشجویان فعال دانشگاه تقدیر شود.

در این مراسم از خانواده شهید شایان تبریزی امجد دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات که در دفاع مقدس سوم به شهادت رسید ، تجلیل شد