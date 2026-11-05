مراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه و سرآمدان ورزشی ، تعلیم و تربیت استان سمنان با عنوان طلایه‌داران افتخار در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شرکت کنندگان در این همایش دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان، مدیران، خیران و فعالان فرهنگی از شهرستان‌های غرب استان سمنان ( سمنان، مهدیشهر، سرخه، گرمسار و آرادان) بودند.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان و استعداد‌های برتر گفت: سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های نسل جوان و حمایت از نخبگان، زمینه‌ساز آینده‌سازی کشور است و باید با رویکرد امیدآفرینی و تقویت تاب‌آوری در این مسیر گام برداشت.

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این آیین از افزایش شمار دانش‌آموزان افتخارآفرین در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: امسال ۳۴۵ دانش‌آموز در بخش‌های مختلف به افتخارآفرینی دست یافته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی و معرفی استعداد‌های دانش‌آموزی افزود: این برنامه در شرق استان سمنان نیز با هدف تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت برگزار خواهد شد.

سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز وضعیت آموزشی استان سمنان را مناسب ارزیابی کرد و اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سطح کشور را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه برشمرد.

در این مراسم همچنین از محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و معلم پیشین آموزش و پرورش، جمعی از خیران، فعالان فرهنگی و دیگر چهره‌های اثرگذار در عرصه تعلیم و تربیت تجلیل شد.