به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی این جمعیت در پی فعالیت سامانه بارشی خبر داد و گفت: علاوه بر آماده‌سازی تجهیزات و خودرو‌های امدادی، سه تیم واکنش سریع استان نیز برای اعزام به استان‌های متأثر از این سامانه بارشی اعلام آمادگی کرده‌اند.

حکمت‌الله هاشمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی و هشدار ساعت صفر از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، اظهار کرد: در پی هشدار‌های صادر شده، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به حالت آماده‌باش کامل درآمدند تا در صورت وقوع حوادث و سوانح احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه آمادگی تجهیزات و امکانات امدادی نقش مهمی در پاسخگویی سریع به حوادث دارد، افزود: در همین راستا، نیرو‌های عملیاتی با بررسی و ارزیابی تجهیزات، خودرو‌ها و امکانات امدادی، آمادگی لازم را برای انجام مأموریت‌های امدادی و اعزام به مناطق حادثه‌دیده کسب کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با اشاره به ظرفیت تیم‌های واکنش سریع این جمعیت، ادامه داد: سه تیم عملیاتی واکنش سریع معاونت امداد و نجات استان نیز آمادگی خود را برای اعزام به استان‌های متأثر از فعالیت سامانه بارشی و مشارکت در عملیات امدادرسانی، در صورت اعلام نیاز، اعلام کرده‌اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، تسریع در روند پاسخگویی به حوادث احتمالی و تقویت ظرفیت امدادرسانی در مناطق تحت تأثیر مخاطرات جوی انجام شده است.