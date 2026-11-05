روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در ادامه گشت‌های مشترک نظارت بر اصناف کیش، تعدادی از واحد‌های صنفی بازرسی و یک واحد خواربارفروشی متخلف به مدت ۷۲ ساعت مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بازدید‌ها با حضور نماینده دادستان کیش، نمایندگان مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه‌های مرتبط، با هدف بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنفی و رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شد.

تعدادی از دفاتر مشاوران املاک، خواربارفروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی در محله کرمانشاهان، مجتمع خورشید، محدوده سفین، بلوار جاسک و شهرک نوبنیاد از نظر برخورداری مجوز‌های قانونی و رعایت مقررات صنفی بررسی شدند.

یک واحد خواربارفروشی به دلیل نداشتن مجوز فعالیت و تخلفات صنفی، با وجود دریافت اخطار‌های مکرر و بی‌توجهی به تذکرات و فرصت‌های پیشین برای رفع تخلفات، به مدت ۷۲ ساعت مهر و موم شد.

بازدید‌ها در چارچوب برنامه مستمر نظارت بر بازار کیش با هدف سامان‌دهی فعالیت واحد‌های صنفی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق ساکنان و مصرف‌کنندگان ادامه دارد.