به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی وقوع سرقت از داخل خودرو‌ها در شهر یزد ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند. وی افزود: با هماهنگی قضائی، سه سارق دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند که در بازجویی‌ها به ۲۰ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ شفیعی با بیان اینکه سارقان با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند یادآور شد: اکثر خودرو‌هایی که مورد سرقت قرار گرفته‌اند فاقد تجهیزات ایمنی ضد سرقت بوده است.